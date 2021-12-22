Спорт

В Пензе подведут спортивные итоги года

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В пятницу, 24 декабря, в Пензе подведут спортивные итоги года. Традиционное торжественное мероприятие пройдет в региональном музее спорта во дворце единоборств «Воейков». Из-за угрозы коронавируса количество участников ограничат.

В профильном министерстве уточнили, что на празднике наградят специалистов физической культуры и спорта, которые в 2021 году проявили высокий уровень профессионализма, а также спортсменов и тренеров, показавших достойные результаты на крупных соревнованиях.

Так, будут названы победители в номинациях: «Спортсмен года», «Спортсмен года в сфере адаптивного спорта», «Тренер года», «Открытие года», «Спортивная династия года», «Эпоха пензенского спорта», «Профессиональная женская команда года», «Профессиональная мужская команда года», «Любительская команда года», «Спортивная федерация года», «Спортивный журналист года», «Спортивный пресс-атташе года», «Спортивный фотокорреспондент года».

Одним из наиболее значимых событий в спортивной жизни региона в этом году стала смена руководителя профильного министерства. Григория Кабельского, который занимал пост в течение пяти с лишним лет, уволили после задержания по подозрению в получении взятки. Министром назначили Евгению Бочкареву.

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Гость||

Наш спорт- домино.

Гость||

Наш спорт городошный.

Гость||

Молодцы! В культуре всё также глухо((

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.12.2021 09:53|

Наш спорт- домино.

Ну и кто кого?

Гость||

Итоги: минус Кабельский.

Гость||

Сало-сила, спорт - могила.

Гость||

Итоги: минус Кабельский.

и эта радует

Имя: Гость
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