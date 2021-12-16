В Пензе прошло собрание региональной федерации бокса

16.12.2021 | 20:21

Для внеочередного собрания региональной федерации бокса нашлось несколько причин. Первая - подведение итогов за два последних непростых года. Если в 2020-м было определенное затишье - удалось подготовить только двух перворазрядников, четырех кандидатов в мастера спорта и одного мастера, - то в 2021-м ситуация изменилась.

«Мы уже пришли в себя, и все показатели пошли вверх: и по количеству участий в соревнованиях, и по разрядникам. Там 14 боксеров первого разряда, 24 боксера - кандидаты в мастера спорта, 2 мастера спорта», - рассказал исполнительный директор региональной федерации бокса Адельша Рахматулин.

Вторым поводом для собрания стало избрание нового руководителя федерации. Предыдущий, Юрий Черников, получил предложение возглавить два крупных спортивных объекта в Белгородской области.

Теперь главой союза пензенских боксеров станет Виталий Сидорин. Ему предстоит решать насущные проблемы, например, как никогда остро стоит вопрос кадрового дефицита среди тренеров.