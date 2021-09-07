Спорт

Возмущенные болельщики «Дизеля» решили устроить акцию

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Болельщики пензенского «Дизеля», возмущенные невозможностью посещать домашние матчи любимой хоккейной команды, не оставляют надежды обратить на себя внимание. В фанатском сообществе во «ВКонтакте» они поделились планами устроить акцию.

«Все мы знаем, что режим карантина продлен до 30 сентября. Соответственно, домашние матчи будут проходить без зрителей. Но повсеместно мы видим, что этот режим фактически не действует на иные отрасли общества: рестораны и кафе продолжают принимать огромное количество посетителей, проводятся различные массовые мероприятия», - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети (орфография и пунктуация сохранены. - Прим. ред.).

Ранее болельщики уже выражали негодование по поводу того, что не могут посещать спортивные мероприятия.

«Данные меры приняты в соответствии с действующими ограничениями по нераспространению коронавирусной инфекции и направлены на то, чтобы сохранить здоровье болельщиков», - ответили им в региональном министерстве физкультуры и спорта.

Однако болельщиков такая ситуация не устраивает. Перед очередным матчем они планируют собраться «некоторым количеством людей», чтобы на них обратили внимание.

«Получается, коронавирус опасен исключительно на «Дизель-Арене». Мы считаем это несправедливым и хотим услышать ответы на свои вопросы у руководства арены и команды. Мы любим хоккей и хотим смотреть на нашу родную команду лично!» - подчеркнули болельщики.

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Гость||

Идите в церковь,там можно посещать в любом количестве...

Гость||

Так если на дизель арене есть опасность по распространению коронавируса, тогда снимайте команду с чемпионата.

Гость||

голузов лишили места и повода набухаться!

Вот бедааааа...

Гость||

Мне Дизель никуда не упал, никогда на игру не пойду, но возмущение фанатов понимаю. Требования абсурдны. На матчи ходят, наверное, от силы 50 человек, ну пусть даже и тысяча Их можно так рассадить на большом стадионе, что социальная дистанция будет в несколько раз больше, чем возможна в кафе. Тогда уж надо запрещать выборы, общественный транспорт - там везде выше риск заразиться, чем на Дизель-Арене.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Мне в детский садик ходить с даунами как-то не к лицу..

Гость||

Это бунт??

Имя: Гость
Комментарий:

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