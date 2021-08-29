Сетевое издание|18+|Воскресенье|29 авг 2021|11:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензенские болельщики не смогли понять запрет на посещение стадионов

Печать

Пензенские любители спорта попросили врио главы региона Олега Мельниченко прокомментировать запрет для болельщиков посещать стадионы.

«По какой причине болельщики не могут поддержать любимую команду на свежем воздухе?» - написали они под постом в Instagram-аккаунте Мельниченко.

Пензенцы обратили внимание, что не запрещено посещение кинотеатров, магазинов, других закрытых помещений, вновь разрешили работать фуд-кортам. По словам болельщиков, им обидно, что они не могут поддержать любимую команду. В частности, речь идет о регби. На выездах спортсмены играют при полных трибунах.

«Поясните, пожалуйста, коронавирусная инфекция не посещает кинотеатры и торговые центры? Она (инфекция) исключительно посещает спортивные мероприятия?», «Вы хотите сказать, что на улице (на стадионе) инфекция распространяется сильнее, чем просто в кинотеатре, кафе и т. д.?» - поинтересовались болельщики.

Им ответил представитель министерства спорта Пензенской области.

«Данные меры приняты в соответствии с действующими ограничениями по нераспространению коронавирусной инфекции и направлены на то, чтобы сохранить здоровье болельщиков», - гласит сообщение.

Он подчеркнул, что пустые трибуны - требование органов санэпиднадзора.

Режим повышенной готовности в регионе продлили до 30 сентября включительно. В числе ограничений - запрет массовых мероприятий. Участие в них могут принимать не более 20 человек в помещении либо не более 50 на открытом воздухе.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Так почему в храмики могут ходить сотни людей и без масок, а на открытые стадионы - нет?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте