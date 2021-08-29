Пензенские болельщики не смогли понять запрет на посещение стадионов

29.08.2021 | 10:44

Пензенские любители спорта попросили врио главы региона Олега Мельниченко прокомментировать запрет для болельщиков посещать стадионы.

«По какой причине болельщики не могут поддержать любимую команду на свежем воздухе?» - написали они под постом в Instagram-аккаунте Мельниченко.

Пензенцы обратили внимание, что не запрещено посещение кинотеатров, магазинов, других закрытых помещений, вновь разрешили работать фуд-кортам. По словам болельщиков, им обидно, что они не могут поддержать любимую команду. В частности, речь идет о регби. На выездах спортсмены играют при полных трибунах.

«Поясните, пожалуйста, коронавирусная инфекция не посещает кинотеатры и торговые центры? Она (инфекция) исключительно посещает спортивные мероприятия?», «Вы хотите сказать, что на улице (на стадионе) инфекция распространяется сильнее, чем просто в кинотеатре, кафе и т. д.?» - поинтересовались болельщики.

Им ответил представитель министерства спорта Пензенской области.

«Данные меры приняты в соответствии с действующими ограничениями по нераспространению коронавирусной инфекции и направлены на то, чтобы сохранить здоровье болельщиков», - гласит сообщение.

Он подчеркнул, что пустые трибуны - требование органов санэпиднадзора.

Режим повышенной готовности в регионе продлили до 30 сентября включительно. В числе ограничений - запрет массовых мероприятий. Участие в них могут принимать не более 20 человек в помещении либо не более 50 на открытом воздухе.