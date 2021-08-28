В Пензе боксеры устроили совместную тренировку на улице

28.08.2021 | 19:34

Пензенские боксеры на совместной тренировке обменялись опытом и прокачали свои навыки. Так они отметили профессиональный праздник.

«Погода и время позволяют, пока еще каникулы идут. У нас 12 филиалов, 12 клубов по городу Пензе. Сегодня лучшие представители приехали сюда, тренеры приехали. Вне всяких сомнений, это будет большое общение», - отметил директор детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по боксу Олег Рахматуллин.

Для Дмитрия Егорова бокс - не просто спорт, а часть жизни. Он не пропускает ни одной тренировки и каждую ждет с нетерпением. В праздничный день для спортсмена боксировать с товарищами - одно удовольствие.

«Это совместная тренировка всего города, очень круто, другие эмоции», - пояснил боксер Дмитрий Егоров.

Не только юноши собрались на тренировку. Мария Никулина сначала смотрела бокс по телевизору, а потом решила заниматься в секции. С тех пор началась ее спортивная карьера, и завершать ее девушка не планирует.

«Значительный праздник. Мне нравится этот вид спорта, я каждый день посвящаю ему», - поделилась спортсменка.

Пензенская школа олимпийского резерва по боксу много лет славится своими спортсменами. Среди воспитанников - мастер спорта СССР международного класса, 31 мастер спорта СССР и 39 - России.