Савин и Кабельский обсудили тренировки пензенских олимпийцев

В Пензенской области назвали кандидатов на участие в Олимпийских играх в 2021 году. Их тренировочный процесс обсудили зампред правительства Валерий Савин, министр физкультуры и спорта Григорий Кабельский и директора спортивных учреждений.
По данным пресс-службы регионального правительства, кандидатами и ближайшим резервом на участие в Олимпиаде являются:
- Денис Аблязин и Ульяна Перебиносова (спортивная гимнастика);
- Анастасия Близнюк (художественная гимнастика);
- Евгений Кузнецов и Игорь Мялин (прыжки в воду);
- Егор Павлов и Ирина Кривоногова (плавание);
- Наталья Афремова (велоспорт ВМХ);
- Елена Данилова и Анастасия Горбунова (триатлон).
Близнюк дважды выигрывала олимпийское золото, Аблязин и Кузнецов были призерами.
«Директорам учреждений спортивной подготовки и руководителям региональных федераций по видам спорта даны поручения оказать необходимую помощь кандидатам и взять под личный контроль тренировочный процесс», - резюмировали в правительстве.
Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году в Токио, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021-й. Несмотря на это, мероприятие сохранит приставку «2020». Такое решение принято в маркетинговых целях.
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