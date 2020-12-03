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Спорт

Савин и Кабельский обсудили тренировки пензенских олимпийцев

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В Пензенской области назвали кандидатов на участие в Олимпийских играх в 2021 году. Их тренировочный процесс обсудили зампред правительства Валерий Савин, министр физкультуры и спорта Григорий Кабельский и директора спортивных учреждений.

По данным пресс-службы регионального правительства, кандидатами и ближайшим резервом на участие в Олимпиаде являются:

- Денис Аблязин и Ульяна Перебиносова (спортивная гимнастика);

- Анастасия Близнюк (художественная гимнастика);

- Евгений Кузнецов и Игорь Мялин (прыжки в воду);

- Егор Павлов и Ирина Кривоногова (плавание);

- Наталья Афремова (велоспорт ВМХ);

- Елена Данилова и Анастасия Горбунова (триатлон).

Близнюк дважды выигрывала олимпийское золото, Аблязин и Кузнецов были призерами.

«Директорам учреждений спортивной подготовки и руководителям региональных федераций по видам спорта даны поручения оказать необходимую помощь кандидатам и взять под личный контроль тренировочный процесс», - резюмировали в правительстве.

Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году в Токио, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021-й. Несмотря на это, мероприятие сохранит приставку «2020». Такое решение принято в маркетинговых целях.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Когда "команду" дизель разгонят?

Гость||

Когда чинуш разгоняет?

Гость||

А Савина еще не посадили?

Гость||

Гость писал(a):

Когда "команду" дизель разгонят?
А на что тогда кабельский жить будет?

Гость||

Гость писал(a):

А Савина еще не посадили?
Завтра очередное заседание в Рузаевке. Но скорее всего перенесут, как и до этого, по иным причинам...

Гость||

Гость писал(a):

03.12.2020 09:29|

А Савина еще не посадили?

Ждут истечения срока давности. Отмывают до бела.

Гость||

Спортсменам пожелание удачи!!!

Гость||

Гость писал(a):

03.12.2020 09:38|

Гость писал(a):

А Савина еще не посадили?

Завтра очередное заседание в Рузаевке. Но скорее всего перенесут, как и до этого, по иным причинам...

Иная причина - ожидание срока давности.

Гость||

Гость писал(a):

А Савина еще не посадили?
Вместо Кабина станет толкать штангу. Ему полезно.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
03.12.2020 09:38|

Гость писал(a):

А Савина еще не посадили?

Завтра очередное заседание в Рузаевке. Но скорее всего перенесут, как и до этого, по иным причинам...

Иная причина - ожидание срока давности.
После строка данности уже не отмоется, негде будет мыться.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость писал(a):
03.12.2020 09:38|

Гость писал(a):

А Савина еще не посадили?

Завтра очередное заседание в Рузаевке. Но скорее всего перенесут, как и до этого, по иным причинам...

Иная причина - ожидание срока давности.
После строка данности уже не отмоется, негде будет мыться.
Да вы что! При его-то московской крыше! Будет мыться в правительстве, Белозерцева пересидит. Калашников и Мельниченкр не дадут соврать.

Гость||

Имея такую прегнусную улыбку, ему лучше не улыбаться. Старика Кабельского жаль, курирует его старший министр по спорту, который ничего в этом не смыслит.

Имя: Гость
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