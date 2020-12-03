Савин и Кабельский обсудили тренировки пензенских олимпийцев

03.12.2020 | 08:46

В Пензенской области назвали кандидатов на участие в Олимпийских играх в 2021 году. Их тренировочный процесс обсудили зампред правительства Валерий Савин, министр физкультуры и спорта Григорий Кабельский и директора спортивных учреждений.

По данным пресс-службы регионального правительства, кандидатами и ближайшим резервом на участие в Олимпиаде являются:

- Денис Аблязин и Ульяна Перебиносова (спортивная гимнастика);

- Анастасия Близнюк (художественная гимнастика);

- Евгений Кузнецов и Игорь Мялин (прыжки в воду);

- Егор Павлов и Ирина Кривоногова (плавание);

- Наталья Афремова (велоспорт ВМХ);

- Елена Данилова и Анастасия Горбунова (триатлон).

Близнюк дважды выигрывала олимпийское золото, Аблязин и Кузнецов были призерами.

«Директорам учреждений спортивной подготовки и руководителям региональных федераций по видам спорта даны поручения оказать необходимую помощь кандидатам и взять под личный контроль тренировочный процесс», - резюмировали в правительстве.

Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году в Токио, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021-й. Несмотря на это, мероприятие сохранит приставку «2020». Такое решение принято в маркетинговых целях.