В Пензу приехала делегация Российского союза спортсменов

26.11.2020 | 20:53

В Пензенской области гостит делегация Российского союза спортсменов. В ее составе - прославленные атлеты, чемпионы и призеры главных Игр четырехлетия, триумфаторы мировых и европейских состязаний.

Биатлонистка Галина Куклева - обладательница золотой медали зимней Олимпиады в Нагано 1998 года. В спринте с двумя огневыми рубежами ей не было равных. В Пензенском регионе бег со стрельбой не пользуется большой популярностью по ряду причин, говорит Галина Алексеевна.

«Нужно, чтобы были хорошие лыжники. Биатлон начинается с лыжных гонок. Нужен ранний снег и тренеры, которые хорошо работают и развивают этот вид спорта», - отметила она.

Визит чемпионов проходит в рамках всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды - детям, молодежи и детскому спорту».

На встрече с губернатором речь шла о перспективных ребятах, которым нужно всячески помогать на пути к самым высоким наградам.

«Я сам активно работаю в городах и районах области вместе с правительством и министром спорта и убеждаюсь, что где есть тренер, руководитель, там успех», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

За шесть лет делегация посетила более 500 городов страны и 60 регионов. В ходе своего визита на Пензенскую землю представители Российского союза спортсменов навестили юных атлетов из Нижнеломовского, Никольского, Каменского районов, а также из областного центра, где чемпионам вручили цветы и сувениры.