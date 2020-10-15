15.10.2020 | 17:04

В четверг, 15 октября, стало известно, что пензенский «Дизель» расторг контракты с двумя хоккеистами: защитником Максимом Кудряшовым и нападающим Денисом Ковалевым.

В обоих случаях отношения прекращены по обоюдному согласию сторон.

В пресс-службе клуба уточнили, что Денис Ковалев - воспитанник тольяттинской школы хоккея. За «Дизель» в Высшей хоккейной лиге сыграл девять матчей, результативными действиями не отметился, коэффициент полезности -2.

Максим Кудряшов - воспитанник хоккейной школы Твери. За пензенскую команду провел семь матчей, забросил одну шайбу, коэффициент полезности -5.

14 октября пензенские хоккеисты на своем льду уступили питерскому «Динамо» со счетом 1:4. Это поражение стало рубежом после серии из девяти побед.