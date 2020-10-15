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Спорт

Пензенский «Дизель» расторг контракты с двумя хоккеистами

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В четверг, 15 октября, стало известно, что пензенский «Дизель» расторг контракты с двумя хоккеистами: защитником Максимом Кудряшовым и нападающим Денисом Ковалевым.

В обоих случаях отношения прекращены по обоюдному согласию сторон.

В пресс-службе клуба уточнили, что Денис Ковалев - воспитанник тольяттинской школы хоккея. За «Дизель» в Высшей хоккейной лиге сыграл девять матчей, результативными действиями не отметился, коэффициент полезности -2.

Максим Кудряшов - воспитанник хоккейной школы Твери. За пензенскую команду провел семь матчей, забросил одну шайбу, коэффициент полезности -5.

14 октября пензенские хоккеисты на своем льду уступили питерскому «Динамо» со счетом 1:4. Это поражение стало рубежом после серии из девяти побед.

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Источник — фото hcdizel.ru
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Гость||

Расторгните с ними со всеми контракты. Не нужны эти дармоеды нищему бюджету Пензенской области! Используйте их в уборке города - пользы будет больше!!!!!

Гость||

Давно пора разогнать это позорище

Гость||

Гость писал(a):

Давно пора разогнать это позорище
Если бы мы знали во сколько это убожество обходится бюджету, сами давно разогнали. На ремонт больниц выделяют 6,9 млн. руб., а деньги на содержание этих лбов вместе с тренером в десяток раз больше! РАЗОГНАТЬ до следующего года!!!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Используйте их в уборке города - пользы будет больше!!!!!
За уборку мало платят. А им нужно еще и своих самок содержать. И убирать город - не ногами по льду елозить.

Гость||

Оставьте только белую верблюдицу...

Имя: Гость
Комментарий:

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