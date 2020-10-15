Питерское «Динамо» прервало победную серию «Дизеля»

15.10.2020 | 08:34

«Дизель» прервал серию побед на регулярном чемпионате ВХЛ. В среду, 14 октября, пензенские хоккеисты на своем льду уступили питерскому «Динамо».

«В первом периоде динамовцы владели инициативой и, как итог, открыли счет. Во второй двадцатиминутке Дмитрий Арсенюк сумел восстановить равенство, но гости ответили двумя шайбами Антона Назаревича и Александра Кулагина», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

В последнем периоде гостям удалось забить четвертую шайбу. Итог - поражение хозяев со счетом 1:4.

После завершения матча главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин поздравил соперника с победой.

«Что касается самой игры - знали, что команда организованная, быстрая. Скажем так, держали удар. К ребятам особых претензий нет. Я думаю, разберем матч - посмотрим видео, укажем на ошибки, на какие-то действия. Возможно, эмоционально, психологически и физически немножко не восстановились после тяжелой поездки - соперник был быстрее, организованнее нас», - отметил Ваулин.

В пятницу, 16 октября, пензенцы примут на своем льду еще одну питерскую команду «СКА-Нева».