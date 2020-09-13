Десятки пензенцев устремились к приключениям на туристской тропе

13.09.2020 | 18:45

Ощутить себя туристами предложили всем, кто гулял по Олимпийской аллее. Детско-юношеский центр «Спутник» организовал семейный квест.

«Участник должен пройти дистанцию в заданном направлении и отметить в карточке проколом КП. После этого он дает мне карточку на проверку и в принципе он свободен», - объяснил правила помощник организаторов туристического квеста Никита Каленов.

«Это одна из площадок - лабиринт. Еще есть полоса препятствий полоса препятствий, минное поле, перенос предметов, сбор спилс-карт Пензенской области. Все такое интересное, но доступное даже для малышей», - рассказала методист детско-юношеского центра «Спутник» Светлана Андреева.

Навстречу приключениям на туристической тропе, внезапно возникшей на Олимпийской аллее, устремились десятки пензенцев. Познавательное развлечение с проверкой умений действовать в экстремальной ситуации понравилось многим.

Пройти по импровизированной переправе будто над пропастью, осторожно перешагнуть через условные мины - никто не пожалел о времени, потраченном на семейную игру.