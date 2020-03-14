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Спорт | В Пензе стартовал чемпионат страны по легкой атлетике

14.03.2020|19:05
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На манеже училища олимпийского резерва собрались ветераны российского спорта. Там проходит чемпионат страны по легкой атлетике среди тех, «кому за ...». Это тот самый случай, когда важна не победа, а участие и возможность увидеть единомышленников.

«Более 370 человек, 45 субъектов Федерации представлено. Для них, мне кажется, это движущая сила, это их жизнь. Такие соревнования необходимы, тем более что за рубежом они очень популярны», - отметил бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года, судья соревнований Алексей Воеводин.

Участвуют в состязаниях люди в возрасте от 35 лет. Есть и те, кому за 90. Каждый имеет право заявиться максимум в трех дисциплинах.

«Программа стандартная, как на взрослых и юношеских чемпионатах - 60, 200, 400, 800, 1 500, 3 000 плюс спортивная ходьба, пятиборье, толкание ядра, прыжки в длину, тройные», - сообщил главный судья соревнований Сергей Беляев.

Конечно, большинство атлетов - профессионалы в прошлом, но немало и любителей. Нина Болтакаева - женщина, которая и по манежу, и по жизни идет с улыбкой.

«Мне радостно. У меня бывшие соперницы в группе 55, они все мастера международного класса, а я два месяца назад перешла в другую группу. И, наверное, я чемпион! Пенза очень хорошо принимает», - поделилась участница соревнований (г. Тольятти).

Соревнования продлятся два дня. Прийти и поддержать спортсменов может любой желающий.

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Гость|14.03.2020 19:25|

penzainform.ru писал(a):

в группе 55
Почему без масок?

Имя: Гость
Комментарий:

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