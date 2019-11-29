29.11.2019 | 08:42

В четверг, 28 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев приехал с рабочим визитом в Кузнецк. Вечером он опубликовал в Instagram фото с детской хоккейной командой.

«Хоккеисты большие и маленькие. Для усиления сыграл за ребятню в первом периоде. Все серьезно», - написал губернатор.

Кроме того, пресс-служба регионального правительства сообщила, что в этот день областная сборная ветеранов спорта провела товарищеский матч с кузнецкой командой «Рубин». Встречу посвятили 10-летию кузнецкого ледового дворца «Арена».

В 2020 году в Кузнецке появится еще один физкультурно-оздоровительный комплекс (в рамках федеральной программы будет реконструирован стадион в Западном микрорайоне).

«Проект для нас хороший, одного только спортивного оборудования на 25 миллионов рублей мы получим, приведем в порядок стадион, который, в том виде который сейчас, город не красит», - пояснил ранее глава администрации города Сергей Златогорский.