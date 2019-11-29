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Спорт | Иван Белозерцев сыграл в хоккей с юными кузнечанами

29.11.2019|08:42
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В четверг, 28 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев приехал с рабочим визитом в Кузнецк. Вечером он опубликовал в Instagram фото с детской хоккейной командой.

«Хоккеисты большие и маленькие. Для усиления сыграл за ребятню в первом периоде. Все серьезно», - написал губернатор.

Кроме того, пресс-служба регионального правительства сообщила, что в этот день областная сборная ветеранов спорта провела товарищеский матч с кузнецкой командой «Рубин». Встречу посвятили 10-летию кузнецкого ледового дворца «Арена».

В 2020 году в Кузнецке появится еще один физкультурно-оздоровительный комплекс (в рамках федеральной программы будет реконструирован стадион в Западном микрорайоне).

«Проект для нас хороший, одного только спортивного оборудования на 25 миллионов рублей мы получим, приведем в порядок стадион, который, в том виде который сейчас, город не красит», - пояснил ранее глава администрации города Сергей Златогорский.

Источник — фото instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|29.11.2019 08:51|

Осталось окунуться в кипящий разрыв трубопровода и совсем будет красавец!

Гость|29.11.2019 08:58|

А Петьку Кузнецова он не навестит в больничке ?

Гость|29.11.2019 09:02|

А тушить бывший Кузтекстильмаш не ходил? Почему?

Гость|29.11.2019 09:10|

Очередной плевок в горожан

Гость|29.11.2019 09:25|

Гость писал(a):

Гость|29.11.2019 09:10|

Очередной плевок в горожан

Переведите пожалуйста на язык, понятный остальным.

Гость|29.11.2019 09:39|

От безделья?

Гость|29.11.2019 09:46|

Пока снега нет,можно и поиграть.

Имя: Гость
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