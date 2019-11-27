27.11.2019 | 09:25

Пензенский «Дизель» расстался с 26-летним вратарем Ильясом Гафиуллиным. По словам представителей пензенского хоккейного клуба, контракт расторгнут «по обоюдному решению сторон».

Ильяс Гафиуллин - воспитанник уфимской школы хоккея. В «Дизель» он перешел в минувшее межсезонье.

«Он хорошо выступал в Пензе, неоднократно выручал нас. Но на данном этапе основной голкипер в «Дизеле» - Илья Андрюхов. А держать игрока уровня Ильяса без игровой практики, на наш взгляд, нецелесообразно», - прокомментировал решение генеральный менеджер «Дизеля» Сергей Лопушанский.

За время текущего регулярного чемпионата Гафиуллин провел за пензенский клуб 20 матчей, пропустил 34 шайбы.

«Коэффициент надежности 1.84, процент отраженных бросков 92.4. Также в активе Ильяса 3 «сухих» матча. Коллектив «Дизеля» желает Ильясу успехов в дальнейшей карьере!» - подчеркнули в пресс-службе.

Голкипер Илья Андрюхов играл за пензенскую команду в 2014 и 2015 годах. Его даже признали лучшим вратарем того сезона Высшей хоккейной лиги. В ноябре 2019-го он вернулся в «Дизель».