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Спорт | В пензенский «Дизель» вернется вратарь Илья Андрюхов

13.11.2019|09:53
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Руководство пензенского хоккейного клуба «Дизель» намерено подписать контракт с 29-летним вратарем Ильей Андрюховым. Стороны уже договорились о сотрудничестве.

Хоккеист будет выступать под номером один. Ожидается, что он вольется в состав уже во время выезда в Тольятти и Самару.

«Я раньше играл за «Дизель», знаком с клубом и Пензой, знаю многих играющих здесь - это, пожалуй, сыграло решающую роль при принятии решения о переходе. Хочется как можно быстрее присоединиться к команде и выйти на лед. Думаю, много времени на адаптацию не потребуется», - заявил Андрюхов. Его слова приводит пресс-служба «Дизеля».

Голкипер - воспитанник барнаульской школы хоккея. Он выступал в КХЛ за подмосковный «Атлант» и хабаровский «Амур», в ВХЛ - за «Титан» (Клин), «Кубань» (Краснодар), «Звезду-ВДВ» (Дмитров), «Буран» (Воронеж), «Сокол» (Красноярск) и «Нефтяник» (Альметьевск).

В 2014 и 2015 годах Андрюхов играл за пензенский «Дизель». Его даже признали лучшим вратарем того сезона Высшей хоккейной лиги.

«Контракт с игроком будет подписан до окончания сезона-2019/2020», - подчеркнули представители «Дизеля».

13 ноября пензенские хоккеисты сыграют в Тольятти, 15-го – в Самаре.

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Гость|13.11.2019 10:03|

Илья Андрюхов,продолжи стабильные традиции по пропуску шайб в любой ситуации.

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