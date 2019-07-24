24.07.2019 | 14:00

Состав пензенского «Дизеля» пополнил 27-летний нападающий новокузнецкого «Металлурга» Павел Медведев. С ним заключили полноценный контракт после прохождения медосмотра.

Форвард является воспитанником хоккейной школы московского «Спартака». За годы карьеры также выступал в Континентальной лиге за ханты-мансийскую «Югру» и ХК «Сочи». На его счету 168 матчей, 24 шайбы и 20 передач в КХЛ.

«Последние два сезона провел в новокузнецком «Металлурге», сыграл 87 игр, забросил 22 шайбы и отдал 26 передач», - уточнили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Павел Медведев нацелен на выполнение обязательной задачи - попасть в плей-офф и пройти как можно дальше.

«Для себя лично потолка нет: чем больше удастся отличиться самому и ассистировать партнерам, тем лучше. Все ребята добрые, настрой положительный. Признаться, пока толком не успел познакомиться с новыми одноклубниками – знаю только вратаря Ильяса Гафиуллина. Но, думаю, вскоре познакомимся со всеми», - процитировала Павла пресс-служба.

Также в «Дизель» попали два легионера из Словакии - нападающий Марек Тврдонь и защитник Мирослав Мацейко.