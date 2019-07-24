Пензенское информационное агентство|18+|Среда|24 июл 2019|14:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
  70.42  |  $  63.22
 

Спорт | В пензенский «Дизель» перешел форвард новокузнецкого «Металлурга»

24.07.2019|14:00
Печать

Состав пензенского «Дизеля» пополнил 27-летний нападающий новокузнецкого «Металлурга» Павел Медведев. С ним заключили полноценный контракт после прохождения медосмотра.

Форвард является воспитанником хоккейной школы московского «Спартака». За годы карьеры также выступал в Континентальной лиге за ханты-мансийскую «Югру» и ХК «Сочи». На его счету 168 матчей, 24 шайбы и 20 передач в КХЛ.

«Последние два сезона провел в новокузнецком «Металлурге», сыграл 87 игр, забросил 22 шайбы и отдал 26 передач», - уточнили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Павел Медведев нацелен на выполнение обязательной задачи - попасть в плей-офф и пройти как можно дальше.

«Для себя лично потолка нет: чем больше удастся отличиться самому и ассистировать партнерам, тем лучше. Все ребята добрые, настрой положительный. Признаться, пока толком не успел познакомиться с новыми одноклубниками – знаю только вратаря Ильяса Гафиуллина. Но, думаю, вскоре познакомимся со всеми», - процитировала Павла пресс-служба.

Также в «Дизель» попали два легионера из Словакии - нападающий Марек Тврдонь и защитник Мирослав Мацейко.

Источник — фото hcdizel.ru
0
0
0
0
 
Гость|24.07.2019 14:18|

Ему сколько, лет 50?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!