22.07.2019 | 15:57

Хоккеисты пензенского «Дизеля» приступили к тренировкам на льду - предсезонная подготовка вступает в основную фазу. До этого игроки проводили втягивающие занятия на спортивных сборах в Заречном. Тем временем администрация клуба продолжает работу над формированием состава.

«Много игроков привезли из других команд, которые, как нам кажется, усиливают команду», - рассказал исполнительный директор ПХК «Дизель» Владимир Романов.

Среди них двое легионеров, которые впервые примерили майки «Дизеля». Это хоккеисты из Словакии - Марек Тврдонь и Мирослав Мацейко.

«Надеюсь, что сделаем командный успех, попадем в плей-офф. Посмотрим, что дальше», - отметил Мирослав Мацейко.

По словам главного тренера «Дизеля» Алексея Ваулина, основная работа только начинается.

«В первую очередь нужно восстановить навыки катания, владения клюшкой, это самое основное на данном этапе, то есть технические тренировки. Потом будем включать единоборства, тактические занятия», - пояснил Алексей Ваулин.

Впереди «Дизель» ждет череда предсезонных турниров, а первый матч в рамках чемпионата ВХЛ пензенская команда проведет 6 сентября в Нижнем Новгороде.