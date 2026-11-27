На прямую линию губернатора поступила жалоба на отсутствие общественного транспорта, позволяющего добраться до улицы Рябова.

«Здесь расположено много предприятий, а транспорта нет. Ходить до работы с улицы Терновского очень далеко», - было указано в тексте обращения.

Решение вопроса уже проработали.

«Мы определили место, чтобы продолжить маршрут № 88т до пересечения Рябова с улицей Лавровой. Надо подготовить там площадку под остановочный павильон и установить его. С городом мы договорились, что до 15 декабря город эту работу выполняет, а мы продлеваем маршрут с 15-16 декабря», - сообщил министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Губернатор посчитал, что это слишком оптимистичный прогноз, и установил чуть более поздний срок для решения проблемы - до 20 декабря.

В июле 2025 года маршрутки № 88т (ГПЗ-24 - Аэропорт) исчезли с улиц Пензы. От перевозчика поступило заявление о прекращении действия ранее выданного свидетельства. С 17 марта 2026 года работа маршрута была возобновлена. Сообщалось, что его будут обслуживать два автобуса малого класса.