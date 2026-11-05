В Пензе подорожал проезд в общественном транспорте

С четверга, 5 ноября, в Пензе повысилась стоимость проезда в общественном транспорте.

За поездку в автобусах большой вместимости № 54, 66, 70, 82с, 93, 130, 149 и троллейбусах № 1, 2, 6, 7, 8, 9, 105 пассажиры теперь отдают 40 рублей.

В автобусах среднего класса № 25, 39, 40 проезд также стоит 40 рублей.

Проезд в маршрутках (автобусах малого класса) обходится в 45 рублей.

При этом на подвозящих маршрутах № 2а, 6, 26, 35, 75, 80 стоимость проезда составляет 15 рублей.

Причиной повышения назвали инфляцию. Теперь цена поездки на общественном транспорте в Пензе сравнялась с той, что действует в Ульяновске, Нижнем Новгороде, Кирове и Самаре. При этом проезд в маршрутках стал дороже, чем в Ульяновске, Саратове (на регулируемых маршрутах), Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Кирове и Самаре.