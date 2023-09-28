В Кузнецке поднимают стоимость проезда в транспорте

28.09.2023 | 16:00

В Кузнецке с 1 октября поднимется размер оплаты за проезд в общественном транспорте. Вместо 28 рублей горожане будут отдавать 30.

Снимок объявления о грядущем подорожании, размещенного в маршрутке, появился в местной группе в соцсети «ВКонтакте».

Подписчики предположили, что стоимость проезда пришлось поднимать из-за подорожания горючего. Большинству новость не понравилась.

«Сначала транспорт полностью поменяйте на новый, а потом цены завышайте и зарплату поднимите как положено», - написал один кузнечанин. «В Пензе очень много разновидностей любого транспорта и цены разные, а у нас одни «Газели», едешь полустоя и полусидя. И еще цена поднимается ежегодно», - возмутился другой.

Представитель городской администрации пояснил в ответе на обращение, что перевозками в Кузнецке занимаются две транспортные компании: ООО «Кузнецкая транспортная компания» и ООО «Автокомбинат», - с ними у властей заключены соглашения. Причина подорожания стоимости проезда не указывается.

В последний раз цена билета поднималась в феврале 2022-го (с 25 рублей до 28). Тогда повышение объяснили удорожанием топлива и горюче-смазочных материалов, запчастей, ростом издержек перевозчиков, эпидемической ситуацией.