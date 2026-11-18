В областном центре планируют поднять предельный максимальный тариф на услугу по складированию снега, которую предоставляет МБУ «Пензавтодор».

Согласно проекту постановления главы города Олега Денисова, проходящему антикоррупционную экспертизу, ставка составит 45 рублей за 1 кубометр (с учетом НДС).

Новый документ отменит действие предыдущего постановления, изданного в ноябре 2025 года. В нем фигурировала сумма в 42 рубля.

Предыдущий тариф, утверждавшийся в ноябре 2023-го, равнялся 35 рублям.

Во время снегопадов с улиц Пензы приходится вывозить десятки тысяч кубометров снега. К примеру, за 13 дней 2026-го вывезли около 60 000, что почти в два раза превышало показатель за весь январь 2025-го (36 000).