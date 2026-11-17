За 10 месяцев 2026 года в Кузнецком родильном доме на свет появились 463 малыша. Такие данные привели в городской администрации во вторник, 17 ноября.

236 новорожденных - девочки, 227 - мальчики.

174 женщины стали матерями впервые, 143 - во второй раз, 92 семьи стали многодетными.

Первым в 2026-м в Кузнецке появился на свет мальчик весом 3 килограмма 880 граммов - в 0:03 1 января.

За весь 2025 год в городе родился 591 малыш - 309 мальчиков и 282 девочки. В 2024-м показатели были выше: 326 мальчиков и 292 девочки (всего - 618).