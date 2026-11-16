В Пензенской области с 15 ноября стартовал месячник безопасности на водных объектах в зимний период 2026-2027 годов. Его проводят, чтобы напомнить о правилах безопасного поведения и предотвратить провалы людей и техники под лед.

Инспекторы Центра ГИМС, спасатели, полицейские и представители общественных организаций организуют комплекс профилактических мероприятий.

«Особое внимание уделяется патрулированию водоемов и мониторингу толщины льда. В образовательных учреждениях проходят тематические уроки безопасности. В опасных местах, включая места зимней рыбалки, устанавливаются предупреждающие и запрещающие аншлаги», - перечислили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пристальное внимание водоемам в регионе планируют уделять с 15 ноября по 15 апреля. Координировать ситуацию на местах будут специалисты министерства ЖКХ и ГЗН. С 15 марта, как обычно, населению запретят выход на поверхность водоемов.

Минувшей зимой в регионе произошло две трагедии на воде. 18 декабря на Сурском водохранилище под лед провалился 76-летний мужчина. Пенсионера достали, но он скончался на месте. 20 декабря в Пачелмском районе 49-летний мужчина оказался подо льдом на пруду села Старый Валовай и погиб.