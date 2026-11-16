Двоих человек планируют посмертно удостоить высокого звания

Общество

Двоих человек планируют посмертно удостоить высокого звания
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Двоих человек планируют посмертно удостоить звания «Почетный гражданин Пензенской области». Соответствующая информация размещена на сайте регионального Заксобра.

Речь идет об Анатолии Ковлягине (1938-2009) и Александре Баталине (1905-1980).

Анатолий Федорович родился в селе Блохино Бессоновского района. С 1993 по 1998 год являлся главой администрации Пензенской области. Ранее ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Пензы».

Александр Петрович родился в Пензе, с 1937 по 1939 год работал первым секретарем Пензенского горкома ВКП(б). Именно он выступил инициатором образования Пензенской области - к ней отошли 24 района Тамбовской области и по 7 районов от Куйбышевской и Саратовской.

В 2025 году у здания регионального правительства открыли памятник в честь отца-основателя. Автор скульптуры Владимир Трулов изобразил Александра Баталина сидящим около карты Пензенской области, которая является символом его главного достижения.

Проекты постановлений о присвоении званий рассмотрят на ближайшей сессии местного парламента 20 ноября. В случае принятия они вступят в силу с 1 января 2027 года. Торжественное вручение наград родственникам планируется на мероприятии, посвященном празднованию дня образования Пензенской области в феврале.

В 2026-м звания «Почетный гражданин Пензенской области» посмертно были удостоены заслуженный врач РФ Виктор Лазарев и экс-руководитель Управления «А» Центра специального назначения ФСБ РФ Валерий Канакин.

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