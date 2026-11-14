На двух перекрестках в Пензе модернизируют светофоры

Общество

На двух перекрестках в Пензе модернизируют светофоры
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В Пензе светофоры на двух перекрестках дооснастят устройствами адаптивного управления. Работы проводят в рамках развития интеллектуальной транспортной системы в областном центре.

Объекты модернизируют на улице Толстого, на пересечении с Пушкина и Суворова, сообщили в ГБУ «Безопасный регион».

В этих точках зафиксировали проблему: светофор на Толстого дает зеленый свет, даже если на улице почти нет машин. Из-за этого водители вынуждены ждать на более оживленных Пушкина и Суворова.

Теперь на светофорах появятся специальные датчики, следящие за потоком машин. У специалистов появится возможность автоматически управлять дорожным движением и регулировать потоки транспорта на этих участках.

Работы намерены завершить до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что пешеходный переход у остановки «Детская библиотека» на улице Кирова стал регулируемым - там заработал светофор.

В конце октября светофор установили и на пешеходном переходе вблизи дома № 16 на улице Антонова (ГПЗ).

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