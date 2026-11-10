У остановки «Детская библиотека» на улице Кирова заработал светофор

Общество

У остановки «Детская библиотека» на улице Кирова заработал светофор
Печать
Max

Пешеходный переход у остановки «Детская библиотека», долгое время остававшийся единственным нерегулируемым на улице Кирова в Пензе, перестал таковым быть. Около зебры заработал светофор.

Автомат-регулировщик установили недавно. Он функционировал в режиме «желтый мигающий», подготавливая водителей и пешеходов к изменению. Теперь его перевели в режим полноценной трехцветной сигнализации.

Горожане давно просили поставить здесь светофор: движение по Кирова активное, нередки ДТП, иногда с летальным исходом.

Так, 20 октября 2024 года 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил на этом переходе двух пожилых пензячек. Обе от полученных травм скончались.

В конце октября установили светофор на пешеходном переходе вблизи дома № 16 на улице Антонова (ГПЗ).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
переход светофор пешеход
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!