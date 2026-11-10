У остановки «Детская библиотека» на улице Кирова заработал светофор

Пешеходный переход у остановки «Детская библиотека», долгое время остававшийся единственным нерегулируемым на улице Кирова в Пензе, перестал таковым быть. Около зебры заработал светофор.

Автомат-регулировщик установили недавно. Он функционировал в режиме «желтый мигающий», подготавливая водителей и пешеходов к изменению. Теперь его перевели в режим полноценной трехцветной сигнализации.

Горожане давно просили поставить здесь светофор: движение по Кирова активное, нередки ДТП, иногда с летальным исходом.

Так, 20 октября 2024 года 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил на этом переходе двух пожилых пензячек. Обе от полученных травм скончались.

В конце октября установили светофор на пешеходном переходе вблизи дома № 16 на улице Антонова (ГПЗ).