В Пензенской области завершился сезон навигации

Общество

В Пензенской области завершился сезон навигации
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С 1 ноября в Пензенской области официально закрылся навигационный период для маломерных судов. Выход на воду на катерах, лодках и гидроциклах запрещен, сообщили в МЧС России.

Период заканчивают в этот срок в связи с понижением температур и началом ледообразования.

В МЧС напомнили: нужно поднять судно из воды, слить остатки из систем, снять съемное оборудование, вымыть и осмотреть корпус, законсервировать двигатель (заменить масло и фильтры, обработать топливную и рулевую системы). Затем следует убрать судно в теплое помещение или на подставки под навес.

В 2026 году навигация в Пензенской области официально открылась 15 апреля. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам получили 2 современных патрульных катера для дежурств.

За лето на водоемах региона аварий с маломерными судами не зарегистрировано.

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