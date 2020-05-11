Несколько школ Пензенской области назовут именами известных людей

11.05.2020 | 19:36

Раньше в школе № 56 была только парта Александра Самокутяева, ее открыли 2 года назад. А теперь все образовательное учреждение станет носить имя прославленного земляка - Героя России, летчика-космонавта, который в конце 80-х прошлого века получал знания в его стенах. Событие для учебного заведения Пензы значимое, к нему шли долго и упорно.

«Нельзя сказать, что это делается механически. Для того чтобы имя было присвоено, детьми, педагогами, родителями, общественностью проводится огромная работа - и изыскательская, и исследовательская, и поисковая. Чтобы не только через сердце ребенка и педагога это прошло, но и чтобы получить полный, объемный материал о судьбе и жизни героя», - рассказала начальник управления Министерства образования Пензенской области Ирина Барыкина.

Не только в школе № 56 придется менять всю документацию и вывеску. 26-я отныне будет носить имя Героя Советского Союза, легендарной летчицы Валентины Гризодубовой, учебное заведение № 75/62 - Андрея Мереняшева, еще одного Героя Советского Союза, погибшего в бою с фашистами. Четвертым образовательным учреждением, получившим имя, стала школа № 1 в городе Белинском. Как и пензенскую классическую гимназию, ее назовут в честь русского литературного критика.

«Да, такая практика в регионе существует: две школы у нас носят имя Петра Аркадьевича Столыпина», - сообщила Ирина Барыкина.

Всего же в Пензенской области ранее у 36 средних общеобразовательных учреждений помимо цифр значились имена известных людей.