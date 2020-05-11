Сетевое издание|18+|Понедельник|11 мая 2020|21:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |

Общество

Несколько школ Пензенской области назовут именами известных людей

Печать

Раньше в школе № 56 была только парта Александра Самокутяева, ее открыли 2 года назад. А теперь все образовательное учреждение станет носить имя прославленного земляка - Героя России, летчика-космонавта, который в конце 80-х прошлого века получал знания в его стенах. Событие для учебного заведения Пензы значимое, к нему шли долго и упорно.

«Нельзя сказать, что это делается механически. Для того чтобы имя было присвоено, детьми, педагогами, родителями, общественностью проводится огромная работа - и изыскательская, и исследовательская, и поисковая. Чтобы не только через сердце ребенка и педагога это прошло, но и чтобы получить полный, объемный материал о судьбе и жизни героя», - рассказала начальник управления Министерства образования Пензенской области Ирина Барыкина.

Не только в школе № 56 придется менять всю документацию и вывеску. 26-я отныне будет носить имя Героя Советского Союза, легендарной летчицы Валентины Гризодубовой, учебное заведение № 75/62 - Андрея Мереняшева, еще одного Героя Советского Союза, погибшего в бою с фашистами. Четвертым образовательным учреждением, получившим имя, стала школа № 1 в городе Белинском. Как и пензенскую классическую гимназию, ее назовут в честь русского литературного критика.

«Да, такая практика в регионе существует: две школы у нас носят имя Петра Аркадьевича Столыпина», - сообщила Ирина Барыкина.

Всего же в Пензенской области ранее у 36 средних общеобразовательных учреждений помимо цифр значились имена известных людей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте