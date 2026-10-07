Из-за ремонта на улице Бакунина изменят схемы движения маршруток

В четверг, 8 октября, из-за перекрытия участка улицы Бакунина для ремонта изменится схема движения маршруток № 39 и 63. Об этом предупредили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Корректировки будут действовать с 7:00 до 19:00.

При движении в прямом направлении автобусы малого класса станут объезжать улицу Плеханова по улицам Суворова и Володарского, далее поедут по обычным маршрутам.

О закрытии отрезка улицы Бакунина для транспорта предупредили в мэрии 7 октября. Ранее участок отфрезеровали, затем восстановили смотровые колодцы, выровняв по высоте.

Полное восстановление планируется завершить до 11 октября.