Из-за ремонта на улице Бакунина изменят схемы движения маршруток

Общество

Из-за ремонта на улице Бакунина изменят схемы движения маршруток
Печать
Max

В четверг, 8 октября, из-за перекрытия участка улицы Бакунина для ремонта изменится схема движения маршруток № 39 и 63. Об этом предупредили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Корректировки будут действовать с 7:00 до 19:00.

При движении в прямом направлении автобусы малого класса станут объезжать улицу Плеханова по улицам Суворова и Володарского, далее поедут по обычным маршрутам.

О закрытии отрезка улицы Бакунина для транспорта предупредили в мэрии 7 октября. Ранее участок отфрезеровали, затем восстановили смотровые колодцы, выровняв по высоте.

Полное восстановление планируется завершить до 11 октября.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
перекрытие дорога автобус
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!