8 октября в Пензе перекроют часть улицы Бакунина

Общество

8 октября в Пензе перекроют часть улицы Бакунина
Печать
Max

В четверг, 8 октября, в Пензе закроют очередной участок улицы Бакунина, где идет ремонт дорожного покрытия.

С 7:00 до 19:00 будет недоступен для транспорта отрезок от улицы Плеханова до Володарского, уточнили в городской администрации.

Воителям рекомендуют выбирать маршрут объезда с учетом данных изменений.

Ранее участок отфрезеровали, затем здесь восстановили смотровые колодцы, выставив нужную высоту, чтобы после ремонта дорожное полотно было ровным.

Полное восстановление планируется завершить до 11 октября.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
перекрытие ремонт дорога
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!