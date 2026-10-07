8 октября в Пензе перекроют часть улицы Бакунина

В четверг, 8 октября, в Пензе закроют очередной участок улицы Бакунина, где идет ремонт дорожного покрытия.

С 7:00 до 19:00 будет недоступен для транспорта отрезок от улицы Плеханова до Володарского, уточнили в городской администрации.

Воителям рекомендуют выбирать маршрут объезда с учетом данных изменений.

Ранее участок отфрезеровали, затем здесь восстановили смотровые колодцы, выставив нужную высоту, чтобы после ремонта дорожное полотно было ровным.

Полное восстановление планируется завершить до 11 октября.