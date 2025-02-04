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Из жизни

В Пензенском зоопарке белый медведь пока останется холостяком

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Новоселье в Пензенском зоопарке белой медведицы откладывается на неопределенный срок. Об этом рассказали в учреждении культуры.

В июле 2024-го стало известно о намерении привезти медведю Белому (чаще его называют Умкой) подругу из Московского зоопарка. Для этого планировалось построить новый вольер для бурых медведей, а старый реконструировать под ее обитание.

Дело в том, что белые медведи ведут одиночный, а не парный образ жизни. И медведица во время беременности и родов должна находиться отдельно от самца.

Работы по обустройству «дома» для медведицы должны были завершиться до конца 2024 года. Однако помешала нехватка средств.

«Сейчас у нас есть вольер, в котором проживает самец. Второго вольера пока что нет, но есть его эскизный проект. Мы ведем переговоры о его финансировании с нефтегазовой компанией, которая опекает всех белых медведей в зоопарках России», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в дирекции учреждения.

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