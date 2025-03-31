Сетевое издание|18+|Понедельник|31 мар 2025|12:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе изменилась схема движения микроавтобусов № 40

Печать
Telegram

Маршрут № 40 больше не проходит через ТЦ «Мега-Пенза» на трассе М-5. Схему движения изменили.

На то, что микроавтобусы начали возить пассажиров другим путем, обратил внимание подписчик телеграм-канала PenzaInform.

«40-й автобус вместо «Мега-Пенза» стал ездить через Лугометрию, то есть от Заставы по развязке спускается на Яшиной, проезжает ее всю и выезжает на Новоселов, обратно так же. Источник - личные наблюдения, - рассказал горожанин.

По его словам, людей об изменениях не предупреждали.

На сообщение отреагировали представители регионального минстроя, они подтвердили, что транспорт теперь движется иначе - с 27 марта в схему включили 3 остановки на улице Яшиной. Однако пока маршрут работает в тестовом режиме.

Ранее стало известно, что в Пензе рассматривают возможность изменить маршрут № 34.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте