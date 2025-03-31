В Пензе изменилась схема движения микроавтобусов № 40

31.03.2025 | 11:54

Маршрут № 40 больше не проходит через ТЦ «Мега-Пенза» на трассе М-5. Схему движения изменили.

На то, что микроавтобусы начали возить пассажиров другим путем, обратил внимание подписчик телеграм-канала PenzaInform.

«40-й автобус вместо «Мега-Пенза» стал ездить через Лугометрию, то есть от Заставы по развязке спускается на Яшиной, проезжает ее всю и выезжает на Новоселов, обратно так же. Источник - личные наблюдения, - рассказал горожанин.

По его словам, людей об изменениях не предупреждали.

На сообщение отреагировали представители регионального минстроя, они подтвердили, что транспорт теперь движется иначе - с 27 марта в схему включили 3 остановки на улице Яшиной. Однако пока маршрут работает в тестовом режиме.

Ранее стало известно, что в Пензе рассматривают возможность изменить маршрут № 34.