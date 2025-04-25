Названо время запуска салютов в Пензе на 9 Мая

25.04.2025 | 14:16

Все 4 салюта, запланированные на День Победы в Пензе, прогремят в одно время - в 21:45, сообщили в городской администрации.

Для каждого предусмотрят музыкальное сопровождение.

Точки для пуска праздничных залпов определены следующие: набережная Суры, смотровая площадка экопарка «Ласточкины горы», сквер 40-летия Победы, территория школы № 20 на Экспериментальной, 6а, в Терновке.

Продолжительность фейерверка на набережной у «Ростка» в этом году будет не менее получаса.

Планируется сделать больше 4 700 залпов. Специалисты хотят использовать такие элементы, как пиротехнический фонтан, салютная батарея, фейерверочный шар, пиротехнические ряды и одиночный салют.