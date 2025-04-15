Стала известна цена 30-минутного салюта на набережной Суры

15.04.2025 | 20:13

На организацию и проведение праздничного салюта на набережной Суры 9 Мая потратят 3 млн 69 тысяч рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок во вторник, 15 апреля.

Салют устроят в районе стелы «Росток» ориентировочно в 22:00. Шоу продлится не менее 30 минут. Заказчиком мероприятия выступает парк Белинского, договор заключен с самарской фирмой.

В техническом задании прописано, что высота разрывов пиротехнических изделий не должна превышать 40 метров, калибр применяемых изделий - от 1,25 до 6 дюймов. Музыкальное сопровождение обговорят особо.

«Общее количество залпов - не менее 4 781, из них высотных - 1 626. Программа салюта должна быть построена на гармоничном сочетании элементов c максимально возможной цветовой гаммой и разнообразием эффектов. Интервал между выстрелами - не более 3 секунд», - уточняется в документации.

Планируется использовать такие элементы, как пиротехнический фонтан, салютная батарея, фейерверочный шар, пиротехнические ряды и одиночный салют.

Ранее стало известно, что салютов на 9 Мая может оказаться несколько. Губернатор Олег Мельниченко высказал мнение об их запуске в разных районах города. Он отметил, что такой вариант был бы удобен пензенцам.

«Надо сделать в Арбекове, на Ласточкиной горе, в районе Терновки, чтобы у нас было несколько точек праздничных салютов. Лучше 4, чем 3», - заявил он.