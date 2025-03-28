28.03.2025 | 18:21

С улицы Кураева исчезнут пластиковые дорожные блоки. Они мешают расчистке проезжей части, сужают ее и портят вид.

О решении убрать препятствия в пятницу, 28 марта, рассказал глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

«Завтра утром «Пензавтодор» приступит к демонтажу барьеров, после чего приведет в порядок прилотковую зону», - сообщил он.

При этом дорожные знаки, запрещающие остановку (на участке между улицами Кирова и Володарского) снимать не собираются. Парковаться по-прежнему будет нельзя.

Осенью прошлого года улицу Кураева для увеличения пропускной способности сделали трехполосной. Там появились новые разметка, знаки, а также блоки против нарушителей.

Некоторые пензенцы сочли барьеры неэффективными.

«Когда уберут эти уродующие город блоки? Чего вы добились, перекрыв все парковки там? Там как парковались вдоль дороги, так и паркуются», - возмутился подписчик телеграм-канала главы города.

Олег Денисов обратился к жителям областного центра с просьбой быть сознательными и не оставлять машины в неположенном месте.