Сетевое издание|18+|Пятница|28 мар 2025|19:41
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Общество

С улицы Кураева исчезнут пластиковые дорожные блоки

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С улицы Кураева исчезнут пластиковые дорожные блоки. Они мешают расчистке проезжей части, сужают ее и портят вид.

О решении убрать препятствия в пятницу, 28 марта, рассказал глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

«Завтра утром «Пензавтодор» приступит к демонтажу барьеров, после чего приведет в порядок прилотковую зону», - сообщил он.

С улицы Кураева исчезнут пластиковые дорожные блоки

При этом дорожные знаки, запрещающие остановку (на участке между улицами Кирова и Володарского) снимать не собираются. Парковаться по-прежнему будет нельзя.

Осенью прошлого года улицу Кураева для увеличения пропускной способности сделали трехполосной. Там появились новые разметка, знаки, а также блоки против нарушителей.

Некоторые пензенцы сочли барьеры неэффективными.

«Когда уберут эти уродующие город блоки? Чего вы добились, перекрыв все парковки там? Там как парковались вдоль дороги, так и паркуются», - возмутился подписчик телеграм-канала главы города.

Олег Денисов обратился к жителям областного центра с просьбой быть сознательными и не оставлять машины в неположенном месте.

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Источник — фото из тг-канала Олега Денисова
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