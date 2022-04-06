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Общество

Завалы деревьев могут спровоцировать подтопления в Нижнем Ломове

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По данным на утро среды, 6 апреля, воды реки Ломовки в Нижнеломовском районе держатся на два метра ниже критических отметок. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Русло реки вскрылось ото льда, но вода не вышла на пойму.

Специалисты минлесхоза, Верхне-Волжского бассейнового водного управления и администрации Нижнего Ломова провели рабочую встречу, чтобы изучить возможность расчистки русла реки. Был обследован участок в районе мостов на улицах Фабричной, Красноармейской и Заовражной.

«В 2007-2008 годах за счет средств федерального бюджета в границах города Нижний Ломов и села Пешая Слобода уже были проведены дноуглубительные работы на реке Ломовка протяженностью 5,6 км. После комиссионного обследования данного участка рабочая группа пришла к выводу, что положительный эффект от проведенной расчистки сохраняется и повторное выполнение работ на данном участке в настоящее время не требуется», - сообщили в минлесхозе.

При этом в случае сильного половодья остается вероятность затопления - к нему могут привести заторы, которые образовываются ниже по течению из-за деревьев. В связи с этим администрациям Нижнего Ломова и Большехуторского сельсовета рекомендовали рассмотреть возможность уборки завалов.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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