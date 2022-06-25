Русло реки Ломовки забито упавшими деревьями и мусором

25.06.2022 | 14:02

Сотрудники регионального минлесхоза и Верхне-Волжского бассейнового водного управления обследовали участок русла реки Ломовки между селами Пешая Слобода и Прянзерки в Нижнеломовском районе.

Специалисты установили, что река на этом участке сильно извилистая, пойма заболоченная, глубина воды - от 1 до 9 м. В русле имеется множество подпоров, образованных упавшими деревьями, ветками и бытовым мусором.

Администрации Нижнеломовского района рекомендовано рассмотреть вопрос о санитарной расчистке русла реки Ломовки.

Возможность провести работы за счет федерального бюджета появится в случае участия в государственной программе «Воспроизводство и использование природных ресурсов». В нее входят несколько объектов.

В частности, было расчищено русло реки Керенки в Вадинском районе, планируется привести в порядок русло реки Атмис в Каменском районе. Также в списке - ручей Королейка в Белинском районе, река Инра (участок в районе Чемодановки Бессоновского района).

Ломовки в этом перечне нет. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области планирует обсудить вопрос со специализированной организацией.

«В 2007-2008 годах русло Ломовки расчищали в границах Нижнего Ломова на участке протяженностью 5,6 км. Цель таких работ - снижение негативного воздействия вод в период весенних половодий», - пояснили в пресс-службе минлесхоза.