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Общество

В Пензе обновляют автобусы на маршруте № 130

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В Пензе продолжают стабилизировать работу маршрута № 130. Перевозчик решил обновить подвижной состав.

Изношенность автобусов назвали одной из причин нарушения интервалов движения и опозданий. Машины ломаются и сходят с маршрута.

«Вы салон некоторых автобусов посмотрели бы, там тихий ужас: напольное покрытие, стертое до фанеры, сиденья грязные, просиженные и рваные. На днях попался 130-й - там с задней ступеньки улицу видно. Автобусам уже 12 лет, и они каждый день практически на линии», - высказался на странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» в соцсети «ВКонтакте» горожанин Андрей Н.

Ему ответил представитель министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства области.

«В настоящее время перевозчиком проводятся необходимые мероприятия для стабилизации работы маршрута № 130, в том числе касающиеся обновления подвижного состава на маршруте», - написал он.

Пензенец поинтересовался, будут ли в новых автобусах кондиционеры. Представитель министерства сообщил, что компания-перевозчик самостоятельно выбирает производителя и комплектацию автобусов.

«В соответствии с условиями контракта, перевозчик не имеет права предоставлять транспортные средства меньшей вместимости. Кроме того, в контракте не прописаны требования к наличию кондиционеров или к конкретной марке производителя», - добавил представитель минстроя.

В Сети уже появилось фото нового автобуса № 130. Пока машина оранжевого цвета с синей полосой внизу и выделяется на фоне другого общественного транспорта, покрашенного в зеленый.

Ранее работу маршрута № 130 проверил глава областного минстроя Александр Гришаев. 12 февраля в час пик он лично проехал в автобусе по всему маршруту - от Арбековской Заставы до ТЦ «Ритэйл-Парк».

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Источник — фото телеграм-канала «Просто Пенза»
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