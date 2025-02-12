В Пензе движением автобусов № 130 начали управлять «вручную»

12.02.2025 | 19:42

В Пензе автобусы № 130 затрачивают на рейс не полтора часа, как положено по графику, а два.

Это выяснила проверка специалистов ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». Задерживают автобусы не только пробки или затрудненное движение на дорогах.

«Проблема в том, что все-таки подвижной состав, который работает на данном маршруте, очень изношенный. Соответственно, это частые поломки и сходы с маршрута», - объяснила директор ГКУ Лариса Панкова, прокомментировав ЦУР задержки в движении автобусов № 130.

Она добавила, что сейчас разрабатываются меры для того, чтобы улучшить ситуацию с этим маршрутом.

Например, руководителю предприятия-перевозчика поручили «в ручном режиме» управлять выходом автобусов на маршрут.

«С 3 февраля сотрудник предприятия на конечных остановках дежурит и в дежурном режиме выпускает машины на рейс, чтобы именно водительским составом соблюдался тот интервал движения, то расписание, которое заявлено в контракте», - отметила Панкова.

По ее словам, на текущий момент число нарушений расписания заметно сократилось. С 2 по 9 февраля сотрудники ГКУ зафиксировали от 1 до 9 опозданий автобуса № 130 в день.

Ранее стало известно, что на перевозчика, отвечающего за этот маршрут, наложат штраф за нарушение интервалов движения.