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Общество

Аферисты приглашают пензенцев стать присяжными заседателями

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Мошенники не устают придумывать новые схемы, чтобы добраться до денег своих жертв и дестабилизировать обстановку в обществе.

О новых уловках аферистов, которые они применяют к пензенцам, рассказали в региональном управлении ФСБ.

Установлено, что жителям области в мессенджерах поступают приглашения для участия в коллегии присяжных заседателей или в мероприятиях силовых ведомств, в том числе УФСБ России по Пензенской области.

«Злоумышленники предлагают перейти по электронной ссылке из мессенджера с целью «верификации» гражданина, после чего денежные средства переводятся на иные счета», - объяснили в пресс-службе ведомства.

Ранее пензенцев предупредили: аферисты звонят по видеосвязи и представляются сотрудниками ФСБ, а для усиления психологического эффекта надевают форму ведомства. Жертву убеждают, что с ее счета идет финансирование ВСУ, поэтому срочно нужно перевести деньги на «безопасный счет» либо передать их «сотруднику ФСБ России».

Жителей региона просят не поддаваться на провокации не вступать в контакт с незнакомцами.

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Источник — фото pixabay.com
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