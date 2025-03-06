Распределение сирен по Пензе объяснили размещением производств

06.03.2025 | 10:55

Жителям Пензы рассказали, почему не во всех районах были одинаково слышны сирены. Плановая проверка системы оповещения проводилась 5 марта. С 10:40 до 10:50 несколько раз прозвучали электросирены, по телевизионным и радиоканалам прошло сообщение о проверке.

Многие подписчики телеграм-канала PenzaInform пожаловались, что либо совсем не услышали сирен, либо звук был очень тихим. А вот жительница Зари, напротив, сообщила, что «сирена звучала, как будто под окном включили».

В Министерстве ЖКХ и ГЗН Пензенской области проинформировали, по какому принципу в городе размещается звуковая сигнализация.

«Распределение электросирен и других оконечных устройств системы оповещения на территории города Пензы и других населенных пунктов носит неравномерный характер и зависит от наличия опасных производственных объектов и плотности населения, проживающего вблизи данных объектов», - говорится в объяснении.

Также в министерстве отметили, что сейчас «проводится комплекс мероприятий по развитию систем оповещения и повышению охвата населения». Кроме того, жители Пензенской области могут бесплатно установить на телефон приложение МЧС России и получать актуальную информацию в режиме онлайн.

По состоянию на ноябрь 2024 года в Пензе автоматизированная система оповещения охватывала 85% населения. Анализ показал, что в дополнение к существующим 96 необходимо установить еще 178 электросирен. На это требуется 53,4 млн рублей.

Перед министерством ЖКХ и ГЗН была поставлена задача дополнительно выделить деньги из бюджета Пензенской области и в 2025 году установить электросирены в дальних микрорайонах, активно развивающихся.