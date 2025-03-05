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Общество

Часть пензенцев не услышала звука электросирен

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В среду, 5 марта, в Пензенской области, как и в других регионах России, провели плановую проверку системы оповещения.

С 10:40 до 10:50 несколько раз прозвучали электросирены, по телевизионным и радиоканалам прошло сообщение о проверке.

Как обычно, сирены услышали не все. Из принявших участие в опросе в телеграм-канале PenzaInform для 52% они прозвучали отчетливо, 33% совсем не услышали сирен, 15% - с трудом. На 12:00 проголосовали 2 339 человека.

«На Южной не слышно ничего», «Район ЦНТИ - еле слышно», «Лермонтова не слышно», «В Ахунах с закрытыми окнами очень-очень плохо слышно», «В Гидрострое вообще не слышно», «В Спутнике в квартире без телевизора тишина», «У «Химмаша» не слышно», «На Южной была на улице, слышно было тихо», «Спутник, Терешковой, Гидрострой - сирены не установили, тишина», «Ахуны, ПГАУ не слышно вообще. Не только же на улице должно быть слышно, как так-то, блин», «На Свердлова не слышно совсем», «65-летия Победы, 29, тишина, как обычно!», «Володарского, 74, с закрытым окном не слышно, с открытым - еле-еле», - поделились пензенцы в комментариях.

Люди сходятся во мнении, что без предупреждения, не открыв окон в ожидании сирены, услышать ее сложно.

В областном центре предыдущие проверки системы оповещения проводились в октябре. Анализ показал, что в дополнение к существующим электросиренам необходимо установить еще 178. Так, жители Дальнего Арбекова, Запрудного, Арбековской Заставы и Зари не раз после проверок жаловались, что не слышат единый сигнал «Внимание всем!».

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