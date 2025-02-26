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Происшествия

Часть Западной Поляны снова осталась без отопления

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В среду, 26 февраля, в части домов на Западной Поляне в Пензе снова отключили отопление, сообщили в городском управлении ЖКХ.

По данным ресурсоснабжающей организации (АО «Пензтеплоснабжение»), причина - утечка на теплосетях, специалисты работают над ее устранением.

Ресурс отключен по следующим адресам:

- ул. Ленинградская, 6, 8а, 9а;

- ул. Мира, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

- ул. Пацаева, 9, 11, 13.

Планируется, что ремонтные работы будут закончены до 15:00 26 февраля.

21 февраля случилось ЧП в котельной на Западной Поляне - прорвало трубопровод. Авария могла произойти из-за кратковременного отключения электричества. Тепла в домах не было сутки. После подачи ресурса обнаружились скрытые утечки, в ряде многоэтажек оказалась завоздушена система, поэтому в квартирах некоторых горожан батареи так и не нагрелись.

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