В Пензе жителям Западной Поляны вновь отключат отопление

01.03.2025 | 12:44

В понедельник, 3 марта, в 123 жилых домах на Западной Поляне в Пензе планируется отключение тепла. Также батареи остынут в детских садах, общеобразовательных и спортивных учреждениях. Кроме того, возможны перебои с горячей водой.

Об этом говорится в телефонограмме, имеющейся в распоряжении редакции сетевого издания «ПензаИнформ».

Прекращение подачи ресурса связано с ремонтными работами на котельной «Западная». Они запланированы, ориентировочно, с 9:00 до 14:00.

Под отключение попали адреса:

- ул. Ленинградская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12;

- ул. Мира, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 44а, 44г, 45, 46, 46 (к. 1 и 2), 47, 48, 49, 51, 53, 55, 58, 59, 63, 63а, 64, 65, 66, 68, 67, 69, 70, 70а, 72, 74, 74Б, 78;

- ул. Пацаева, 1/22, 3, 5, 7, 7а, 7Б, 9, 11, 13;

- ул. Попова, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 26, 30, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72.

Также планируется отключение отопления в детских садах № 109 (корпуса на Мира, 10а и 33а, Попова, 16 и 38а), № 31 (Попова, 14Б и 56), лицее № 55 (Мира, 15), школе № 30 (Мира, 62, и Пацаева, 15) и ее ФОКе (Попова, 38а), гимназии № 53 (Попова, 14), ДЮЦ «Спутник» (Попова, 38Б), Губернском лицее (Попова, 66) и спортшколе № 1 (Попова, 66а).

В ЕДДС г. Пензы не смогли ответить на вопрос о планирующемся отключении и переадресовали в АО «Теплоснабжение». В свою очередь диспетчер ресурсоснабжающей организации ответила, что «все будет известно только в понедельник».

21 февраля в котельной на Западной Поляне прорвало трубопровод. Тепла в домах не было сутки. После подачи ресурса обнаружились скрытые утечки, в отдельных многоэтажках оказалась завоздушены системы, поэтому в квартирах некоторых горожан батареи так и не нагрелись.

26 февраля в части домов на Западной Поляне снова отключили отопление. Причиной стала утечка на теплосетях.