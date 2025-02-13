В Пензенской области обнаружили еще 14 фальшивых купюр

13.02.2025 | 09:49

В Пензенской области за IV квартал прошлого года (с октября по декабрь) выявили 14 фальшивых купюр: 6 - номиналом 5 000 рублей, 5 - 1 000, по 1 - 2 000, 500 и 100.

«В регион постепенно поступают модернизированные банкноты Банка России номиналом 5 000 рублей. Этим пользуются мошенники. Они звонят гражданам, предлагают обменять привычные банкноты на новые или проверить подлинность наличных денег, в том числе новых 5 000 рублей.

Для проверки предлагают установить мобильное приложение по ссылке, которую они направляют. Установив такое приложение, человек предоставляет мошенникам полный доступ к своему устройству с банковскими и другими сервисами», - рассказал управляющий Отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Хлобыстов.

Он напомнил, что старые купюры образца 1997 года и их модификации остаются в обращении наравне с новыми банкнотами, и призвал игнорировать предложения злоумышленников.

Для сравнения: в III квартале (с июля по сентябрь) в Пензенской области обнаружили 12 купюр с признаками подделки, в II (с апреля по июнь) - 14, в I (с января по март) - 13 российских банкнот и 1 купюру номиналом 50 долларов США.