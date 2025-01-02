В пензенском аэропорту снят режим «Ковер»

Режим «Ковер», введенный в аэропорту Пензы, снят. Об этом в четверг, 2 января, сообщили в правительстве региона.
По словам директора аэропорта Юрия Осколкова, авиарейсы возобновлены.
Режим «Ковер» был объявлен вечером в среду, 1 января, из-за угрозы БПЛА.
Он означает, что небо закрыто для всех летательных аппаратов. Самолеты должны немедленно заходить на посадку или же покидать определенную воздушную зону.
При этом эвакуация пассажиров или граждан, находящихся в здании аэровокзала, не предусмотрена. «Ковер» - это набор действий для служб и персонала, обеспечивающий безопасность.
В Пензе были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, отложен рейс до Москвы.
Также подобный режим был введен в аэропортах Саранска, Саратова, Калуги, Ульяновска и Казани. Как сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко, сейчас ограничения сняты.
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