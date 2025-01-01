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Общество

В пензенском аэропорту ввели режим «Ковер»

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Вечером в среду, 1 января, из-за угрозы БПЛА в аэропорту Пензы ввели режим «Ковер». Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

Подобный режим также введен в аэропортах Саранска, Саратова и Калуги.

План «Ковер» означает, что небо закрыто для всех летательных аппаратов. При введении режима самолеты должны немедленно заходить на посадку или же покидать определенную воздушную зону.

Режим не означает эвакуацию пассажиров или граждан, находящихся в здании аэровокзала. «Ковер» - это набор действий для служб и персонала, обеспечивающий безопасность.

Директор аэропорта Юрий Осколков отметил, что был отложен рейс в Москву. Пассажиры отнеслись к ЧП с пониманием, написал телеграм-канал регионального правительства.

29 декабря 2022 года воздушное пространство над Пензой также закрывали из-за угрозы атаки БПЛА. В социальных сетях пользователи написали о задержке рейса Москва - Пенза, а также о том, что якобы два борта, направлявшихся в столицу Сурского края, пришлось развернуть.

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