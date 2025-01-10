Названа стоимость пенсионного балла в 2025 году

10.01.2025 | 10:14

С 1 января 2025 года в России стоимость 1 пенсионного балла составляет 142,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости - 8728,73. Пенсия складывается из количества баллов, умноженного на стоимость одного, и фиксированной выплаты.

Пенсионные баллы начисляются исходя из объема страховых взносов, которые платит работодатель за работника. Чем больше баллов, тем выше станет пенсия. Так, если человек накопил около 100 баллов, ему назначат около 23 тыс. рублей.

Граждане, которым не хватает страхового стажа или пенсионных баллов для выхода на пенсию по старости, могут их докупить. Об этом «Газете.Ru» напомнила сенатор РФ Ольга Епифанова.

Она предупредила: каждый год можно купить лишь определенное число баллов, и они недешевы. По словам Епифановой, в 2025 году стоимость одного балла составит под 60,5 тыс. рублей.

«Сумма рассчитывается как 22% минимального размера оплаты труда и вместе с МРОТ ежегодно растет. В 2025 году МРОТ возрастет до 22 440 рублей. Соответственно, возрастет и минимальный годовой страховой взнос - до 59 241 рублей. Это год страхового стажа и 0,98 пенсионных балла. А за один балл нужно будет заплатить 60 450 рублей», - пояснила сенатор.

Епифанова напомнила, что за службу в армии, отпуск по уходу за детьми, инвалидами и престарелыми при расчете пенсии начисляют от 1,8 до 5,4 пенсионных балла в год. Также баллы получают жены военнослужащих, у которых не было возможности найти работу по месту службы мужа.

В 2024-м в России выходили на пенсию по старости женщины в 58 лет и мужчины в 63 года. При этом требовалось 15 лет трудового стажа и не менее 28,2 пенсионных балла. В 2025-м страховую пенсию по старости не назначат никому, кроме тех, кто имеет право оформить ее досрочно.