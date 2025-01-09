В Пензе завершили аварийные работы на проспекте Строителей, 3

В Пензе закончили демонтаж лопнувших плит, разрушенных перил и металлических конструкций балконов на 4-м и 5-м этажах дома № 3 на проспекте Строителей. Об этом отчитались в администрации города.
Работы по уборке строительного мусора пока не закончены. Они вышли на заключительный этап.
«Для привлечения дополнительных сил и средств по указанному адресу введен режим повышенной готовности», - сообщили в мэрии.
ЧП случилось в среду, 8 января. В пятиэтажном здании, построенном в 1983 году, обрушились эвакуационные балконы на 4-м и 5-м этажах. Они повредили крышу швейной мастерской. Люди не пострадали.
Дом не считался аварийным и не подлежал сносу или реконструкции.
СУ СКР по области проводит проверку по статье 293 УК РФ («Халатность»). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Кроме того, в кратчайшие сроки поручено провести техническое обследование уцелевших эвакуационных балконов. Это необходимо для выяснения причин ЧП и принятия решения о дальнейшей эксплуатации дома.
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