Сетевое издание|18+|Пятница|10 янв 2025|00:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе завершили аварийные работы на проспекте Строителей, 3

Печать
Telegram

В Пензе закончили демонтаж лопнувших плит, разрушенных перил и металлических конструкций балконов на 4-м и 5-м этажах дома № 3 на проспекте Строителей. Об этом отчитались в администрации города.

Работы по уборке строительного мусора пока не закончены. Они вышли на заключительный этап.

«Для привлечения дополнительных сил и средств по указанному адресу введен режим повышенной готовности», - сообщили в мэрии.

В Пензе завершили аварийные работы на проспекте Строителей, 3

ЧП случилось в среду, 8 января. В пятиэтажном здании, построенном в 1983 году, обрушились эвакуационные балконы на 4-м и 5-м этажах. Они повредили крышу швейной мастерской. Люди не пострадали.

В Пензе завершили аварийные работы на проспекте Строителей, 3

Дом не считался аварийным и не подлежал сносу или реконструкции.

СУ СКР по области проводит проверку по статье 293 УК РФ («Халатность»). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в кратчайшие сроки поручено провести техническое обследование уцелевших эвакуационных балконов. Это необходимо для выяснения причин ЧП и принятия решения о дальнейшей эксплуатации дома.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте