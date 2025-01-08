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Происшествия

В доме на проспекте Строителей частично обрушились 2 балкона

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В Пензе прокуратура Октябрьского района организовала проведение проверки по факту частичного обрушения балконов в бывшем общежитии на проспекте Строителей, 3 (сейчас это жилой дом).

В доме на проспекте Строителей частично обрушились 2 балкона

ЧП случилось вечером в среду, 8 января. Частично обрушились балконы 4-го и 5-го этажей.

В рамках проверки исполнения жилищного законодательства будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

Прокуроры дадут оценку законности действий (бездействия) тех, кто отвечает за содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

«По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - сообщили в областной прокуратуре.

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Источник — фото областной прокуратуры
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