Причиной обрушения балконов в Пензе могла стать халатность

09.01.2025 | 11:41

Следственные органы ищут человеческий фактор в обрушении балконов в доме № 3 на проспекте Строителей в Пензе.

ЧП случилось в среду, 8 января. В пятиэтажном здании, построенном в 1983 году, обрушились балконы 4-го и 5-го этажей. Люди не пострадали.

В Пензенском пожарно-спасательном центре проинформировали, что в результате ЧП была разрушена крыша швейной мастерской. Спасатели обследовали помещение и также не обнаружили пострадавших.

Проверка организована по статье 293 УК РФ («Халатность»). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) лиц, ответственных за содержание многоквартирного жилого дома в надлежащем техническом состоянии и принятие мер по ремонту здания. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Как стало известно ранее, собственники помещений выбрали непосредственный способ управления и заключили договор только на аварийное обслуживание инженерных общедомовых сетей. Дом не считался аварийным и не подлежал сносу или реконструкции.

В пятницу, 9 января, ЧП обсудили в администрации Пензы на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Как сообщили в мэрии, сейчас специализированная организация разбирает и вывозит разрушившиеся бетонные плиты.

В ближайшее время необходимо обследовать эвакуационные балконы с 1-го по 3-й этаж. После этого будет решаться вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации дома.